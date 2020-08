Вассерман подтвердил теорию QAnon о заговоре политиков-педофилов

На пресс-конференции в Белом доме президент США Дональд Трамп поддержал движение QAnon, в основе которого лежит одна из самых масштабных конспирологических теорий — его члены пытаются разоблачить тайный заговор политиков-педофилов. Американский лидер заявил, что не посвящен в подробности, однако он не может назвать деятельность движения «чем-то плохим».

«Я мало что знаю об этом движении, кроме того, что я понимаю, что они очень любят меня. Я это очень ценю. Я также слышал, что они набирают популярность. <…> Разве это плохо? Я имею в виду, что так оно и есть на самом деле. Мы спасаем мир от радикальной левой философии, которая разрушит эту страну. И когда эта страна исчезнет, за ней последует весь остальной мир», — заявил Трамп.

Последователи QAnon считают, что президент США Дональд Трамп пытается разоблачить международную схему сексуальной эксплуатации маленьких детей. В ней якобы участвуют лидеры американской демократической партии и некоторые знаменитости, в том числе поп-певцы и киноактеры.

Политический консультант, публицист и интеллектуал Анатолий Вассерман в беседе с «Политикой Сегодня» усомнился, что предположения о политиках-педофилах возникли на пустом месте.

«Вы знаете, я вообще не увлекаюсь конспирологическими теориями, но вот что среди правящей верхушки в очень многих странах чертова уйма педофилов, это достаточно надежно доказано как минимум историей, как максимум юридическим опытом. В большинстве стран мира, в том числе и в англо-саксонских, совершенно сознательно стараются втягивать в разные преступные дела, включая педофилию, всех, кто пытается подняться в политике. Просто для того, чтобы потом было чем этого человека прижать в случае чего», — заявил Вассерман.

Публицист напомнил о смерти финансиста Джеффри Эпштейна, которого нашли мертвым в тюремной камере в августе 2019 года. По версии следствия, обвиняемый в организации проституции Эпштейн покончил с собой, однако Вассерман считает, что секс-преступнику из Нью-Йорка «очень сильно помогли».

«Эпштейн был как раз одним из представителей высокопоставленной педофилии. И мы знаем, чем эта история закончилась, причем еще до того, как он начал давать показания, в ходе которых мог раскрыть имена других своих соратников по незаконному ремеслу. Обстоятельства смерти показывают, что ему очень сильно помогли. С этой точки зрения я не могу назвать идеи QAnon словом конспирология. Они опираются на множество доказанных фактов», — заметил публицист.

Джеффри Эпштейна обвиняли в вовлечении несовершеннолетних девушек в занятие проституцией. На светских мероприятиях он часто общался с бывшим президентом США Биллом Клинтоном и принцем Эндрю, сыном британской королевы Елизаветы II.

Вассермана не удивило, что Трампа поддерживает разнообразная публика, в том числе QAnon. Помимо них на сторону нынешнего главы Белого дома встают и «очень весомые и значимые личности», объяснил интеллектуал, но оппонентам Трампа выгодно выставлять его главным сторонником размытое интернет-сообщество.

«Политика Сегодня» ранее писала о том, как социальная сеть Twitter заблокировала семь тысяч аккаунтов активистов QAnon. Политический консультант не увидел противоречия в том, что Трамп в ходе официальной пресс-конференции положительно высказался о сторонниках мировой теории заговора:

«Ругать этих людей [сторонников QAnon], насколько я знаю, не за что. Поэтому Трамп, в принципе, имеет полное право их одобрять. Тем более на фоне выборов. Это такие политические разборки, в которых заинтересованные стороны поливают друг друга далеко не одеколоном. Поэтому тут каждый старается привлечь на свою сторону как можно больше людей. Этим, скорее всего, занимается и Трамп», — заключил Вассерман.

Движение QAnon возникло в октябре 2017 года на анонимном форуме 4chan. Все началось с одного поста, который оставил человек под псевдонимом Q. Он утверждал, что имеет наивысший уровень доступа к гостайне США, являясь одним из ближайших советников главы Белого дома.

В качестве подтверждения статуса таинственный автор публиковал фотографии из президентского самолета Air Force One или предвосхищал содержание опубликованных впоследствии твитов Дональда Трампа. В течение полутора лет этот человек писал по несколько постов в день, загадывая посетителям форума шифры или дразня вопросами-полунамеками. 27 июня 2019 Q написал три поста и больше не появлялся на 4chan.

QAnon подозревают в преступлениях лидеров Демократической партии США и ряд других людей — от саудовской королевской семьи до Ротшильдов. Единомышленники опознают друг друга по значку с буквой «Q» или лозунгу WWG1WGA («Где один, там мы все» — «Where we go one, we go all»).

Выборы 46-го президента США состоятся 3 ноября 2020 года.