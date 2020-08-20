Кремль рассказал о международном разговоре Путина по Белоруссии

Российский президент Владимир Путин проводит международный телефонный разговор, посвященный "белорусским делам". Об этом информировал пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков.

Президентские выборы в Белоруссии состоялись 9 августа 2020 года. В них приняли участие пять кандидатов. Согласно данным ЦИК, чуть больше 80% голосов получил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко. Второе место заняла Светлана Тихановская, набравшая 10,12%. Результаты не устроили оппозицию, после чего в стране начался ряд митингов.