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15:05   20 Августа 2020
Политика

Политолог: "Дамы в белом" в Белоруссии действуют по сценарию Запада

Политолог: "Дамы в белом" в Белоруссии действуют по сценарию Запада

Движение "Женщины в белом", которые появились на митингах в Белоруссии, старается отыграть нарисованный Западом сценарий, как это происходило в других странах, где США выражали недовольство действующей властью, заявил политолог Сергей Маркелов.

Одетых во все белое женщин заметили на акциях в Белоруссии, они выступали якобы против жестокости представителей правоохранительных органов. Митинги с такими персонажами уже были замечены в Хартуме, на Кубе, Венесуэле, Никарагуа, а их спонсором выступал Государственный департамент США.

Маркелов считает, что это не случайно и в белорусских митингах чувствуется твердая и отточенная рука Запада, передает "Слово и дело".

"Безусловно, в Белоруссии в основе сценария, связанного со свержением действующего президента Лукашенко, лежит западный сценарий. Все технологии, которые уже натренированы по разным странам они аккуратно зашли в Белоруссию через Польшу, Прибалтику и через западную часть Белоруссии", — отметил политолог.

Также он добавил, что акции не способны оказать влияние на ситуацию в республике, потому что главная цель "Женщин в белом" заключается в создании информационной повестки.

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Автор: Илья Романович
#белоруссия #запад #маркелов #Женщины в белом

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