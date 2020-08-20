Политолог: "Дамы в белом" в Белоруссии действуют по сценарию Запада

Движение "Женщины в белом", которые появились на митингах в Белоруссии, старается отыграть нарисованный Западом сценарий, как это происходило в других странах, где США выражали недовольство действующей властью, заявил политолог Сергей Маркелов.

Одетых во все белое женщин заметили на акциях в Белоруссии, они выступали якобы против жестокости представителей правоохранительных органов. Митинги с такими персонажами уже были замечены в Хартуме, на Кубе, Венесуэле, Никарагуа, а их спонсором выступал Государственный департамент США.

Маркелов считает, что это не случайно и в белорусских митингах чувствуется твердая и отточенная рука Запада, передает "Слово и дело".

"Безусловно, в Белоруссии в основе сценария, связанного со свержением действующего президента Лукашенко, лежит западный сценарий. Все технологии, которые уже натренированы по разным странам — они аккуратно зашли в Белоруссию через Польшу, Прибалтику и через западную часть Белоруссии", — отметил политолог.

Также он добавил, что акции не способны оказать влияние на ситуацию в республике, потому что главная цель "Женщин в белом" заключается в создании информационной повестки.