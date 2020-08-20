Госпитализированный Навальный находится в состоянии естественной комы

Московские медики при сотрудничестве с сибирскими специалистами не могут установить причину ухудшения состояния блогера Алексея Навального.

Врачи омской больницы держат связь со специалистами из Москвы по вопросам здоровья одиозного блогера Алексея Навального. Глава "Фонда борьбы с коррупцией" (признан иноагентом в России) все еще подключен к аппарату ИВЛ.

Одиозному блогеру стало плохо во время рейса Томск — Москва, самолет вынужден был совершить экстренную посадку в Омске, откуда Навального срочно госпитализировали. Медики предполагают, что глава ФБК (иноагент в РФ) мог принимать оксибутират.

Ранее стало известно, что навальный месяц употреблял антидепрессанты. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш утверждает, что блогер перед самолетом выпил лишь чай. В штабе ФБК не верят в возможное отравление своего лидера.