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Трамп считал Украину частью России

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14:54   20 Августа 2020
Политика

Трамп считал Украину частью России

Трамп считал Украину частью России

Президент США Дональд Трамп считал Украину частью России, об этом рассказал его бывший советник Джон Болтон.

По словам экс-советника, он сам неоднократно объяснял Трампу, почему Корейский полуостров оказался разделен после Второй мировой войны. Аналогичная ситуация возникла с Украиной и Россией, так как Трамп думал, что это одна страна.

"Когда речь шла об Украине, он считал, что это в принципе тоже часть России", — рассказал Болтон в интервью.

Болтон покинул свой пост в сентябре 2019 года по причине "категорического несогласия" с президентом США Дональдом Трампом. В 2020 году политик выпустил мемуары о Белом доме, где раскрыл много секретов. На минувшей неделе Трамп заявил, что в случае победы на выборах может отправить в отставку весь кабинет министров и снова набрать команду.

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Автор: Руслан Неглинный
#сша #трамп #болтон

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