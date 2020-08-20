Президент США Дональд Трамп считал Украину частью России, об этом рассказал его бывший советник Джон Болтон.

По словам экс-советника, он сам неоднократно объяснял Трампу, почему Корейский полуостров оказался разделен после Второй мировой войны. Аналогичная ситуация возникла с Украиной и Россией, так как Трамп думал, что это одна страна.

"Когда речь шла об Украине, он считал, что это в принципе тоже часть России", — рассказал Болтон в интервью.

Болтон покинул свой пост в сентябре 2019 года по причине "категорического несогласия" с президентом США Дональдом Трампом. В 2020 году политик выпустил мемуары о Белом доме, где раскрыл много секретов. На минувшей неделе Трамп заявил, что в случае победы на выборах может отправить в отставку весь кабинет министров и снова набрать команду.