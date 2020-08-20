Жена Ефремова рассказала о первой встрече с артистом после ДТП

Пресненский суд Москвы продолжает процесс по делу о ДТП с участием артиста Михаила Ефремова. На допрос вызвана супруга актера Софья Кругликова. Она рассказала о первых минутах встречи с мужем сразу после страшной аварии в центре столицы.

Кругликова запомнила запекшуюся кровь на шее супруга, когда он вернулся домой после устроенного им ДТП. В правом кармане у артиста лежал платок, на котором были следы слизи. Также Ефремов явился домой с кровоподтеком на руке. Об этом Кругликова рассказала на допросе в здании Пресненского суда, в четверг, 20 августа.

Со слов жены артиста, Ефремов задыхался и кашлял. Она не знала, кому позвонить и узнать о произошедшем. Кругликова старалась не смотреть телевизор и не читать новости.