"Врачи делают все необходимое": Песков о Навальном

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с блогером Алексеем Навальным, который находится в коме в больнице Омска.

По словам Пескова, в Кремле знают о том, что Навальный находится в тяжелом состоянии, но президенту не докладывают о его состоянии, так как много информации поступает из СМИ. Также Песков отметил, что если потребуется эвакуация блогера за границу, можно обратиться к любому ведомству, где помогут.

"Пока, насколько мы знаем, результатов анализа нет, поэтому все предположения являются только предположениями. О том, было ли это отравление... Это должно быть подтверждено лабораторно", — заявил Песков журналистам.

Также Песков заявил, что в Кремле желают Навальному скорейшего выздоровления. Он добавил, что правоохранители проведут проверку, если анализы покажут, что блогера могли отравить.

Навальному стало плохо на борту самолета, следующего из Томска в Москву, его госпитализировали в Омске, где экстренно приземлился лайнер. Как сообщила пресс-секретарь блогера Кира Ярмыш, сейчас блогер находится в коме в тяжелом состоянии, его подключили к аппарату ИВЛ. Источник ФАН сообщил, что Навальный больше месяца употреблял антидепрессанты. Нарколог Олег Стеценко не исключил, что блогер мог отравиться психодислептиками.