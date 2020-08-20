Песков заявил, что Россия не собирается вмешиваться в дела Белоруссии

Россия не собирается вмешиваться во внутренние дела Белоруссии и в проблемы, возникшие в республике после президентских выборов. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков напомнил слова Владимира Путина, который поздравил президента Белоруссии Александра Лукашенко с победой. Также пресс-секретарь отметил, что Кремль выступает за то, чтобы ситуация оставалась в рамках правового поля.

"Мы за то, чтобы ситуация оставалась в рамках правового поля, и белорусы сами должны решать свои проблемы в рамках этого правового поля и в рамках диалога", — сообщил Песков.

Пресс-секретарь Путина добавил, что международные наблюдатели присутствовали на выборах и отфиксировали их.