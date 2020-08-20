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14:39   20 Августа 2020
Общество

Bellingcat пыталось купить у журналистов ФАН подтверждение фейка

Bellingcat пыталось купить у журналистов ФАН подтверждение фейка

Скандально-известное интернет-издание Bellingcat анонсировало новое псевдорасследование. До этого оно пыталось запугать и подкупить сотрудников Федерального агентства новостей.

Новые материалы будут посвящены борьбе "петербургского бизнесмена Евгения Пригожина со свободными СМИ", также в расследовании планируется затронуть вопрос преследования корреспондентов CNN. Автором проекта стал Кристо Грозев. В преддверии "скандального" материала сотрудники Федерального агентства новостей (ФАН) раскрыли методы, с помощью которых британское издание получает сфабрикованные материалы.

Сотрудники ФАН неоднократно сообщали о попытках подкупа со стороны Bellingcat. Журналист Питер Ван Хьюс предлагал деньги за информацию о "вмешательстве" в выборы американского президента.

"Я отправлю вам 500 евро на любой электронный кошелек всего за несколько минут вашего времени. Я могу описать вам, что вы должны сказать", — предлагали сотрудники Bellingcat.

Bellingcat пыталось купить у журналистов ФАН подтверждение фейка

После отказа журналисты прибегали к агрессивному давлению и угрозам, обещая "устроить проблемы". Среди доказательств сотрудники ФАН предоставили скрины переписок, аудиосообщения и другие материалы, подчеркивающие намерения Bellingcat.

"По предположению редакции ФАН, склонение журналистов к сотрудничеству путем давления и террора проводилось в рамках готовящейся со стороны Bellingcat информационной диверсии, связанной, в том числе с предстоящими выборами президента США в 2020 году", — сообщают в агентстве.

В британском издании все отрицают и заявляют, что материалы не являются достоверными. Подробнее об этом можно прочитать в материале Федерального агентства новостей.

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Автор: Яна Либерман
#расследование #bellingcat #фан

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