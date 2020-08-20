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14:28   20 Августа 2020
Политика

Белорусская генпрокуратура подтвердила возбуждение дела о захвате власти

Белорусская генпрокуратура подтвердила возбуждение дела о захвате власти

Генпрокуратура Республики Белоруссия подтвердила факт возбуждения уголовного дела о захвате власти по факту того, что оппозиция страны создала Координационный совет.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что события, происходящие в Белоруссии, являются исключительно внутренним делом этой страны. Также он подчеркнул, что Россия с сожалением зафиксировала попытки внешнего вмешательства других государств в дела Белоруссии.

Президентские выборы в стране состоялись 9 августа 2020 года. Согласно данным ЦИК, свыше 80% голосов жители государства отдали действующему президенту страны Александру Лукашенко. Итоги выборов не устроили оппозицию, после чего в республике начался ряд протестов.

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Автор: Ирина Большунова
#белоруссия #лукашенко #флаг #митинги #генпрокуротура

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