Белорусская генпрокуратура подтвердила возбуждение дела о захвате власти

Генпрокуратура Республики Белоруссия подтвердила факт возбуждения уголовного дела о захвате власти по факту того, что оппозиция страны создала Координационный совет.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что события, происходящие в Белоруссии, являются исключительно внутренним делом этой страны. Также он подчеркнул, что Россия с сожалением зафиксировала попытки внешнего вмешательства других государств в дела Белоруссии.

Президентские выборы в стране состоялись 9 августа 2020 года. Согласно данным ЦИК, свыше 80% голосов жители государства отдали действующему президенту страны Александру Лукашенко. Итоги выборов не устроили оппозицию, после чего в республике начался ряд протестов.