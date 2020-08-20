Латвийские политики пожелали обменять память о Дудаеве на вакцину от COVID

Латвийская партия «Новое Согласие» решила покончить с воспоминаниями о первой чеченской войне и переименовать рижскую улицу имени Джохара Дудаева в честь первой в мире вакцины от COVID-19 — Sputnik V, разработанной в России.

Один из лидеров партии Янис Кузинс в беседе с «Политикой Сегодня» рассказал, что переименования русскоязычные жители Риги ждут уже два десятилетия.

«Просят сменить название улицы Джохара Дудаева, на то, которое было раньше — Космонавтики. Предыдущее руководство города, точнее, Нил Ушаков три раза обещал избирателям, что поменяет, но так ничего и не поменял. Мы знаем историю с Дудаевым, что назло РФ меняли название улицы. Если Рига хочет дружить с РФ, тогда это можно начать делать с городами-побратимами — Москвой, Петербургом, Казанью и Уфой, с которыми начались переговоры», — объяснил позицию Кузинс.

Латвия стремилась разорвать связи с Россией, но ситуация с COVID-19 показала обратное, продолжил латвийский политик.

«На фоне коронавируса и в общественном транспорте, и на телевидении, и на радио появился русский язык как второй, чтобы люди знали, где и что делать. Иначе получалась ситуация, когда русскоязычные жители Латвии, а это 40%, узнавали информацию из московских источников», — разъяснил Кузинс.

Латвийский политик считает, что пандемия коронавируса продемонстрировала сплоченность стран, и русского языка не нужно бояться. Кузнис надеется, что Москва расценит переименование улицы как знак добрых намерений и отправит в Латвию партию вакцины. Что касается позиции латышских националистов, то они ничего не выигрывают от конфронтации с Россией, так как в обществе сформировался запрос на представителей русскоязычного населения во власти, уверен собеседник ПС.

Однако пока народные избранники вынуждены пробиваться с боем, что иллюстрирует пример одной из самых богатых женщин Латвии — Татьяны Каргиной, возглавившей список «Нового согласия» на выборах в Рижскую думу.

«Якобы она плохо знает латышский язык, поэтому ее и партию нужно снять с выборов. Пошли жалобы от латышской ЦИК и в инспекцию по языку, и в полицию безопасности. Хотя Каргина — интернационалист и считает, что в стране может быть несколько официальных языков. Ситуация с коронавирусом показала необходимость русифицировать европейскую конвенцию о защите национальных меньшинств. Надо дать второй язык. Бояться русского мэра не надо, потому что у нас 10 лет был русский мэр. В Риге и так были русские партии у власти. Это уже факт», — подытожил Кузинс.

❗Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса. Это произошло 11 августа. Председатель ГД Вячеслав Володин заявил, что это регистрация вакцины стала результатом совместной работы большого количества людей, организаций, органов власти: https://t.co/TAhhChAUGP pic.twitter.com/dxBsEuddKc — Государственная Дума (@dumagovru) August 13, 2020

В Минздраве РФ ранее сообщали, что двухэтапная вакцинация от COVID-19 ( с интервалом в три недели) позволит сформировать иммунитет на два года.

По данным Российского фонда прямых инвестиций, более 20 стран подали заявки на получение российской вакцины. Кроме того, достигнуты договоренности о производстве Sputnik V в пяти странах.