Европейская засуха откроет рынок для российского зерна

Вместе с пандемией коронавируса Европа переживает и сильнейшую засуху, которая может стать причиной огромных убытков в сельскохозяйственной отрасли. По данным общеевропейской Службы климатических изменений имени Коперника, в странах ЕС этим летом выпало в два раза меньше осадков, чем в прошлом году.

Издание Bloomberg предполагает, что европейская засуха сыграет на руку России, которая может выйти на первое место в мире по экспорту зерновых. ЕС же опустится на третью строчку из-за жары и наводнений.

«В сфере, где так много производителей и участников рынка, кто-то всегда получает проблемы от матери-природы. Несомненно, найдутся и другие страны, способные занять освободившуюся нишу», — сказал изданию президент чикагской консультационной фирмы AgResource Дэн Басс.

Аналитики AgResource пришли к выводу, что объем урожая в России в 2020 году станет одним из самых больших за всю историю страны. Ведущий научный сотрудник Центра агропродовольственной политики Денис Терновский рассказал «Политике Сегодня», что благодарить за это нужно погоду: она всегда имела прямое воздействие на сельское хозяйство в любом государстве. Поэтому ситуация в Европе не вызвала у ученого сильного удивления.

«Эта версия про засуху и наводнения в Европе очень даже имеет право на существование. И по поводу выхода России на первое место по экспорту зерновых тоже. Так и будет. Сельское хозяйство абсолютно любой страны, вне зависимости от уровня ее технического развития, очень зависит от погодных условий. Например, на нашем юге из-за этой же засухи также сильно снизился урожай в апреле-мае. Теперь вот и настала очередь Европы. А самая большая урожайность в этом году будет в центральной полосе России», — прогнозирует эксперт.

Терновский напомнил, что подобная «засушливая» картина наблюдалась в 2010 году в России. По данным Министерства сельского хозяйства РФ, сбор зерновых к октябрю того года составил почти 61 миллион тонн в первоначально оприходованном весе, что меньше на 33% аналогичного объема 2009 года. Тот период засухи эксперты назвали самым тяжелым для страны за более чем за сто лет.

«Тогда, конечно, была значительная засуха в России. Я бы назвал это самым большим падением урожая в современной истории. После этого были, скажем так, "неудачные" года, но такого уровня пока, слава богу, не повторялось. Проблема в том, что такие погодные условия, в принципе, прогнозируемы, но срок прогнозов обычно очень большой. Поэтому как-то подготовиться к таким условиям нельзя», — добавил специалист.

Терновский обратил внимание, что ситуация на мировом рынке зерновых меняется каждый год и никаких прогнозов строить нельзя. Помимо погодных условий, свое влияние на отрасль оказывают и курсы валют.

Эксперты AgResource также отметили, что Россия уже экспортирует зерно более чем в 100 стран мира и занимает первое место на египетском рынке, где раньше господствовали французы и румыны. Три четверти египетских закупок приходятся на зерно из РФ. Bloomberg напоминает, что Министерство сельского хозяйства США предсказало рост российского экспорта на 10% в этом году.

С апреля по июль 2020 года Россия приостанавливала экспорт пшеницы, ржи и других культур за пределы Евразийского экономического союза. Чтобы стабилизировать цены на зерновые, правительство РФ ввело квоты на ряд культур в объеме до семи миллионов тонн.