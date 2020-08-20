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13:48   20 Августа 2020
Общество

Депершмидт описал последствия возможного приема психотропов Навальным

Депершмидт описал последствия возможного приема психотропов Навальным

Алексей Навальный в настоящее время находится на аппарате ИВЛ в Омске, куда был экстренно доставлен с тяжелым отравлением с трапа самолета, совершавшего перелет из Томска в Москву.

Попадание оксибутирата натрия в организм Навального в самолете могло привести к остановке сердца. Об этом рассказал представитель певца Шуры, который долгое время страдал от наркотической зависимости, Павел Депершмидт.

Он уточнил, что разрушительный эффект подобных препаратов для организма может быть в значительной мере усилен в условиях высокого давления.

"Прием препарата в самолете может привести к остановке сердца, — пояснил Депершмидт в беседе с Nation News. — На высоте, когда есть давление, может быть что угодно".

Информация об экстренной госпитализации основателя признанного иноагентом ФБК Алексея Навального поступила 20 августа — блогера доставили в больницу Омска с тяжелым отравлением, он впал в кому.

Самолет, на котором находился Навальный, совершал перелет из Томска в Москву. Во время путешествия блогер пожаловался на плохое самочувствие, после чего авиалайнер совершил посадку в Омске.

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Автор: Яна Либерман
#навальный #препараты #шура

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