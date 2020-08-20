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14:58   20 Августа 2020
Россия

Замену транспортного налога акцизами на топливо признали неэффективной

Замену транспортного налога акцизами на топливо признали неэффективной

В Госдуму внесли законопроект об отмене транспортного налога с 2021 года. Инициатором стал член комитета ГД по контролю и регламенту, единоросс Андрей Барышев. Если нижняя палата парламента поддержит законопроект, то обязательный платеж будет упразднен с 1 января.

Вице-председатель комитета по защите прав автомобилистов Александр Холодов идею депутата поддержал и обратил внимание на то, что транспортный налог давно утратил свою первоначальную функцию.

«На мой взгляд, это устарелый налог. Потому что, во-первых, он изначально был, грубо говоря, “на дороге”. А сейчас, по сути, превратился в налог с богатых. Но для богатых у нас и без того есть налог на роскошь (для собственников дорогих авто предусмотрены повышающие коэффициенты - прим. ред.). Поэтому я считаю, что он не нужен», — выразил мнение в беседе с «Политикой Сегодня» Холодов.

Отмена налога на транспорт? Давно пора

Кроме того, собеседник ПС добавил, что основная проблема транспортного налога заключается в его стопроцентной собираемости. Его приходится платить даже тем, кто пользуется бензопилой. Это, по мнению, эксперта приводит к тому, что автомобилисты либо начинают думать о погашении только после активизации судебных приставов, либо находят способы уклониться от оплаты. Однако часто граждане отдают деньги несправедливо.

«[Человек] продал машину, [ему] набежал налог. Машину арестовали. Он просит снять машину с учета, потому что ей уже никто не пользуется, она уже на помойке. А ему говорят, что не могут снять, пока висит долг. Получается, что человек обязан платить налог за машину, который фактически нет. Очень много проблем с ним [налогом], поэтому единственное правильное решение — это действительно его отменить», — убежден эксперт.

Заменить налог на транспорт Барышев предложил доходами от продажи топлива — акцизами. По его словам, это приведет к более «справедливому распределению бремени покрытия расходов», которые идут на развитие дорожной инфраструктуры. Александр Холодов уверен, что подобный перенос на стоимости топлива сильно не отразится.

«Там и так акциз очень большой. Но на 50 копеек больше, 50 меньше. Никто не заметит», — считает вице-председатель комитета по защите прав автомобилистов .

Мнения владельцев автомобилей в социальных сетях разделились. Одни с нетерпением ждут одобрения законопроекта в Госдуме, другие настроены менее оптимистично и не разделяют уверенности Холодова о незначительном поднятии цен на топливо.

В конце августа задолженностью в размере 187 млн рублей отличились жители Акушинского района Дагестана. По данным пресс-службы Управления ФНС, транспортный налог не заплатили более 11 тысяч граждан.

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Автор: Каролина Зулкарнаева
#госдума #законопроект #транспорт #транспортный налог

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