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15:17   20 Августа 2020
Россия

Авиаэксперт оценил убытки из-за экстренной посадки самолета с Навальным

Авиаэксперт оценил убытки из-за экстренной посадки самолета с Навальным

Независимый авиаэксперт Дмитрий Адамидов в комментарии «Политике Сегодня» оценил издержки для пассажиров и перевозчика из-за срочной госпитализации блогера Алексея Навального в аэропорту Омска. Экстренная посадка самолета, как отметил собеседник ПС, серьезно бьет по бюджету авиакомпании.

«Это явно не одна сотня тысяч рублей дополнительных затрат. Только одна заправка сколько стоит [в среднем заправка Boeing 737-800 обходится примерно в 850 тысяч рублей — прим. ред.]. Важно еще и то, насколько удлинился маршрут и сколько еще понадобится топлива», — сказал Адамидов.

Что касается денежных компенсаций в связи с экстренной посадкой, то авиаперевозчики практикуют индивидуальный подход, определяя страховать или нет каждый отдельный рейс, объяснил собеседник агентства.

«Там все зависит от страхового плана, от суммы покрытия, и вообще берутся ли страховщики покрывать такие риски», — сказал аналитик.

Утром 20 августа самолет, летевший из Томска в Москву, на борту которого находился Алексей Навальный, был вынужден совершить экстренную посадку в Омске. Блогеру стало плохо во время перелета, его госпитализировали в больницу скорой медицинской помощи и ввели в искусственную кому, чтобы подключить к аппарату ИВЛ. Предварительный диагноз — отравление наркотическим веществом оксибутиратом, сообщил ранее источник в правоохранительных органах Федеральному агентству новостей.

Авиаэксперт оценил убытки из-за экстренной посадки самолета с Навальным

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш заявила, что его отравили, «подмешав» что-то в напиток, однако заместитель главного врача омской больницы Анатолий Калиниченко заявил журналистам, что такой уверенности нет.

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Автор: Карина Азоян
#россия #самолет #навальный #омск

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