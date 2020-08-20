Полиция намерена досмотреть багаж "отравившегося" Навального

Сотрудники правоохранительных органов заинтересовались багажом Алексея Навального после инцидента с "отравлением".

Стражи порядка потребовали допустить их к личным вещам блогера. Они намерены досмотреть багаж Навального, с которым он летел из Томска в Москву, заявила его пресс-секретарь Кира Ярмыш.

Блогера госпитализировали с отравлением сегодня, 20 августа. Ему стало плохо во время полета. По предварительной информации, Навальный отравился оксибутиратом, который является наркотическим веществом, заявил источник в правоохранительных органах. Кроме того, некоторые специалисты считают, что подобный эффект оказал психодислептик ЛСД.