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13:25   20 Августа 2020
Происшествия

СМИ: самочувствие Навального мог усугубить алкоголь

СМИ: самочувствие Навального мог усугубить алкоголь

Омские врачи обнаружили в крови "отравившегося" блогера Алексея Навального алкоголь.

Блогер поступил в одну из омских больниц сегодня утром, 20 августа. Сначала в его крови медики обнаружили следы оксибутирата. Через некоторое время результаты анализов Навального показали, что помимо наркотического вещества в организме пациента есть 0,2 промилле алкоголя, передает телеканал РЕН ТВ.

Также "отравление" блогера прокомментировал нарколог Олег Стеценко. По его словам, подобная ситуация могла случиться при попадании в организм Навального другого наркотического вещества — ЛСД.

Источник видео: телеканал — РЕН ТВ

Кроме того, самочувствие блогера могло усугубить то, что последний месяц он активно принимал антидепрессанты, заявили его сторонники.

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Автор: Юлия Яковлева
#сми #алкоголь #навальный #отравление

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