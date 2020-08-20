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Сыктывкарский кинотеатр провел закрытый показ "Шугалея"

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13:12   20 Августа 2020
Политика

Сыктывкарский кинотеатр провел закрытый показ "Шугалея"

Сыктывкарский кинотеатр провел закрытый показ "Шугалея"

"Шугалея" следует посмотреть молодому поколению, чтобы у них появилось представление о событиях в Ливии. Своим мнением после просмотра режиссерской версии фильма поделился Директор радиостанции "Европа Плюс Коми" Андрей Юркин.

Сыктывкарский кинотеатр "Кронверк" провел предпремьерный показ режиссерской версии фильма "Шугалей" 15 августа.

Посмотреть расширенную версию киноленты пришли общественники, политики и лидеры мнений. Фильм оставил у зрителей неизгладимые впечатления. Многие покинули здание кинотеатра в полном молчании. Об этом сообщает ФАН.

История двух российских социологов Максима Шугалей и Самера Суэйфана непростая: они удерживаются террористами так называемого Правительства национального согласия Ливии с мая 2019 года. В мае 2020 года на российском телеканале НТВ вышла первая часть "Шугалея", вызвавшая большой общественный резонанс. Вторая часть киноленты выйдет осенью этого года.

Председатель "Союза десантников" Республики Коми Юрий Беляцкий заявил, что это произведение — одно из тех, которые "не приходится обсуждать".

"Все сыграно очень четко. Я, как ветеран и участник боевых действий, как будто окунулся в эту среду", — заявил он.

Директор радиостанции "Европа Плюс Коми" Андрей Юркин, посетивший предпремьерный показ режиссерской версии "Шугалея", заявил, что фильм смотрится на одном дыхании. Он посоветовал его молодому поколению для того, чтобы у него появилось представление о событиях, происходящих в Ливии.

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Автор: Илья Романович
#ливия #сыктывкар #пнс #Шугалей #шугалей-2

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