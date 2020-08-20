Предвыборное обострение: зачем СМИ в США пишут о «российском вмешательстве»

Комитет по разведке Сената США опубликовал 19 августа последнюю часть доклада на тысячу страниц о вмешательстве в выборы 2016 года. Как гласит приложение от сенаторов Республиканской партии, документ в очередной раз доказывает, что сговора с Россией у президента США Дональда Трампа в период его первой избирательной кампании в 2016 году не было.

«Мы можем сказать с полной уверенностью, что комитет не нашел абсолютно никаких доказательств того, что предвыборная кампания кандидата Дональда Трампа проходила в сговоре с российским правительством с целью вмешаться в выборы 2016 года», — заявил исполняющий обязанности председателя сенатского Комитета по разведке Марко Рубио.

Ранее координатор расследования о «российском вмешательстве в выборы», специальный прокурор Роберт Мюллер не нашел достаточных доказательств, чтобы обвинить кого-либо, связанного с предвыборной кампанией Трампа, в преступном сговоре с «российскими разведчиками». А в прошлом году сенаторы Комитета по разведке опросили более 200 человек на предмет сговора с Москвой. Генпрокурор США Уильям Барр тогда заявлял следующее:

«У нас нет фактических доказательств сговора между кампанией Трампа и Россией».

Несмотря на отсутствие доказательств в резонансном деле, американская пресса, поддерживающая Демпартию США, пытается убедить читателей в обратном. «Демократические» СМИ до сих пор отрицают результаты расследования Мюллера, ясно давшие понять, что никакого «сговора» у нынешнего главы Белого дома не было.

Кампания против Трампа

Несмотря на претензии издания Bloomberg на журналистскую объективность, название информационного агентства говорит само за себя.

Им владеет олигарх Майкл Блумберг — еще два года назад он занимал 11-ю строчку списка богатейших людей мира по версии Forbes. В 2020 году он вел активную кампанию, рассчитывая стать кандидатом от Демократической партии на президентских выборах, но решил выйти из гонки и поддержать демократа Джо Байдена.

Агентство Bloomberg ведет активную информационную войну против Трампа и России, а потому, несмотря на однозначные результаты расследования Мюллера, рассказывает читателям совершенно другую историю.

«Опубликованный во вторник 966-страничный Сенатский доклад не оставляет сомнений в том, что обширная сеть российских оперативников с разведывательными связями работала с оперативниками Трампа, чтобы торпедировать кампанию Хиллари Клинтон четыре года назад», — пишет Bloomberg, игнорируя заявления главы Комитета по разведке Рубио.

Чем дальше — тем интереснее. Абсурдность истории доходит до того, что в «спецоперации» России и Трампа по «вмешательству в американские выборы» Bloomberg обвиняет главное государственное лицо в РФ.

«Президент России Владимир Путин курировал это вмешательство, в том числе успешный взлом русскими хакерами компьютерных систем Демократической партии. Почему? Чтобы очернить Клинтон и ослабить ее администрацию, если она победит, заполучить рычаги влияния на Трампа, если он победит», — пишет Bloomberg.

Начало этой статьи ясно дает понять, что цель материала — не объективное изложение фактов, а попытка подать читателям «антитрамповскую» агитацию накануне новых президентских выборов. Агентство использует типичные демагогические приемы: бездоказательные утверждения, выдачу желаемого за действительное, некорректные аналогии и подмену понятий.

«Одним из непреходящих шрамов трампизма будут социальные «трещины», которые он расширил, ведя войну с объективной реальностью и общественной верой в фундаментальные институты. Это также способствовало культу личности вокруг Дональда Трампа, позволяя ему позиционировать себя в качестве единственного хранителя истины и защитника угнетенных. Но раскол, хаос и упадок — и коррупция американского эксперимента — это долгосрочные последствия [президентства Трампа]», — агитирует перед ноябрьскими выборами Bloomberg.

Вездесущие «русские хакеры»

На пост вице-президента США от Демпартии претендует Камала Харрис, которая использует те же приемы, что и подконтрольные демократам СМИ. Она самым абсурдным образом связывает Трампа с Россией и запугивает американцев «подрывом национальной безопасности». Суверенитету Штатов, конечно же, угрожают русские.

Вот лишь немногое из заявлений Харрис: Россия снова попытается вмешаться в выборы в 2020 году, Россия «манипулировала» расовыми противоречиями в США, чтобы повлиять на прошлые выборы, Россия «ударила» в американскую «ахиллесову пяту», сыграв на вопросах «трансфобии, гомофобии и расизма» в Штатах.

Ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин напоминает, что антироссийская риторика — политический инструмент не только для демократов. Это показатель антироссийского консенсуса среди американских политических элит и с той, и с другой стороны.

«Подобные заявления делают и многие республиканцы. Они рассуждают в другом ключе, не про вмешательство в выборы, а про то, что Россия подрывает американское могущество, лидерство, мировой либеральный порядок. Поэтому тут вопрос лишь в интерпретации. Проблема в другом: в США сложился жесткий двухпартийный антироссийский консенсус. Как Демократическая, так и Республиканская партия рассматривают Россию в качестве чуть ли не главного противника. Стоит прочитать американские документы по внешнеполитическому планированию, как все сразу станет ясно. Как и стратегию национальной безопасности. А о заявлении высокопоставленных американских чиновников, на постоянной основе говорящих о «российской угрозе», уже и речи не идет — это уже принятая догма. Понятно, что Россия для них проблема и здесь Камала Харрис ни в чем не отличается от республиканцев, просто изменен угол заявлений о российской угрозе», — поделился мнением Блохин.

Вторит демократической мантре о «российском вмешательстве» и знаменитое своей крайней нелюбовью к России издание The New York Times.

«Доклад раскрыл новые подробности о российских связях с кампанией Трампа в 2016 году и предупредил будущее вмешательство в выборы», — пишет газета.

Такова «позиция» Демократической партии и ее пропагандистских ресурсов. Выборы будут только через три месяца, а мифическое «российское вмешательство» уже нашли.

Причины «антироссийского обострения»

Блохин полагает, что доказательств российского вмешательства в американские выборы четырехлетней давности не могут найти потому, что их попросту не существует. В отличие от ожесточенной предвыборной борьбы, что традиционно развернулась сейчас между главными американскими партиями.

«Республиканцы не хотят дискредитировать своего президента, потому что доказательства вмешательства если бы и были, то показали бы, что Трамп не легитимен и является российской марионеткой, что и пытаются доказать демократы. Понятно, что Трамп — единственный представитель и кандидат у республиканцев, такой же как Байден у демократов. Две эти партии будут дискредитировать друг друга «по полной». Будет меняться стратегия, тактика этой дискредитации, собираться все возможные партийные ресурсы для того, чтобы ударить друг друга посильнее», — рассказал Блохин корреспонденту «Политики Сегодня».

В американском обществе наблюдается колоссальная поляризация, отмечает эксперт. Это можно наблюдать на примере протестов, продолжающихся в США с конца мая, после убийства полицейским темнокожего американца Джорджа Флойда.

«Исход выборов вообще невозможно предсказать, сейчас шансы кандидатов 50 на 50. До пандемии коронавируса Байден казался полным аутсайдером, в его победу даже демократы не верили. Но коронавирус и протесты испортили весь расклад Трампу, и Байден стал вырываться вперед. Сегодня Трамп нагоняет Байдена очень быстрыми темпами и между ними не очень большое расхождение», — объяснил Блохин.

Ожесточенная война демократических СМИ против России имеет «стопроцентное» отношение и к будущим выборам, говорит политолог. По мере приближения даты голосования информационная кампания против России будет становиться все более абсурдной.