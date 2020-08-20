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13:03   20 Августа 2020
Общество

Принцип "сохранить и улучшить" стал основой молодежной политики в Коми

Принцип "сохранить и улучшить" стал основой молодежной политики в Коми

Члены Экспертного совета Республики Коми на круглом столе обсудили дальнейшее развитие молодежной политики в регионе, а также причины сокращения молодого населения республики.

Модератор круглого стола, предприниматель и соучредитель общественной организации "Братья Басковы" Константин Басков, заявил, что, по средним подсчетам, из региона ежедневно уезжает 30 человек. Большинство из них — молодые люди.

О ситуации, которая складывается в республике, высказалась профессор Института высшего образования КРАГСиУ Анна Гагиева. Она отметила, что в регионе недостаточно вузов для продолжения образования после школы, а также рабочих мест и развлечений. В столице региона дела с этим обстоят лучше, чем в отдаленных местах, в некоторых из которых нет даже интернета, передает ФАН.

Эксперты согласились, что молодежь не перестанет уезжать из Республики Коми, пока регион не начнет меняться. Для развития республики необходимо сохранить молодое активное население, а также улучшить молодежную политику региона.

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Автор: Яна Либерман
#коми #эксперты #молодежь

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