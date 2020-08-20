Россия останется газовым партнером для Турции

В Турции обнаружено месторождение газа в Черном море, недалеко от границ с Румынией и Болгарией. Об этом накануне сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. И хотя пока неизвестен объем залежей, издание Bloomberg поспешило сообщить, что в ближайшем будущем у Анкары отпадет потребность в российском голубом топливе, поставляемом через газопровод «Турецкий поток».

Впрочем, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович уверен, что добыча собственного газа не закроет все потребности 80-миллионной Турции: с точки зрения географии и геологии, страна не может себя сама обеспечивать ресурсами.

«Газ — довольно локализованный в мире ресурс. Он где-то есть, где-то его нет, поэтому она [Турция] не сможет сделать ставку на собственную добычу. Она по-прежнему будет зависеть от импорта. И одним из важнейших поставщиков газа [для Турции] будет Россия, несмотря на возможные альтернативы», — сказал он.

Ранее сообщалось, что по итогам 2019 года Анкара сократила закупки российского газа на 35%. Тенденция продолжилась в 2020 году: по данным Федеральной таможенной службы (ФТС), в марте поставки голубого топлива из России в Турцию снизились с 1,418 миллиарда (в марте 2019 года) до 210 миллионов кубометров.

Станислав Митрахович видит несколько причин этому.

«Во-первых, из-за коронавируса в принципе упало потребление газа, во-вторых, в Турции были экономические сложности даже до пандемии, в-третьих, сейчас газ стал очень дешевый, поэтому для Турции есть еще варианты, где закупить газ», — объяснил аналитик.

Например, Трансанатолийский газопровод TANAP (газопровод из Азербайджана через Грузию и Турцию к греческой границе — прим. ред.). Его запустили в 2018 году, на полную мощность труба должна заработать в октябре 2020 года. Планируется, что Анкара будет получать через него шесть миллиардов кубометров газа в год.

По оценке Митраховича, наличие альтернативных источников газа обуславливают несколько дерзкое отношение Турции к обязательствам с РФ. Речь идет о выплате долгов по штрафам от семи частных турецких компаний. Они обязались закупать большие объемы газа у «Газпрома» по принципу«бери-или-плати» (когда покупатель обязуется в любом случае оплатить определенную часть поставляемых объемов вне зависимости от того, сколько он закупил на самом деле за оговоренный период). Но по итогам 2019 года отбор российского газа турецкими компаниями снизился до минимального уровня, в результате сформировалась задолженность перед «Газпромом» в два миллиарда долларов.

Эксперт прогнозирует, что ситуация разрешится. По его словам, в вопрос вмешается политика.

«Я не думаю, что [президент Турции] Эрдоган перегнет палку и откажется платить. Потому что они тоже от нас зависят. Например, ситуация с Сирией. Поэтому идти на масштабное усложнение отношений он не рискнет, и Турция все-таки будет платить за газ», — считает Митрахович.

По его мнению, восстановится и спрос на российский газ.

«Если говорить о перспективах на ближайшие лет пять-десять, то российский газ все равно будет востребован Турцией, потому что все-таки поставки газа по трубе дешевле, чем сниженный газ. Да и его одного их стране не хватит. Поэтому я думаю, что после пандемии будет восстановление спроса, и Россия будет важным поставщиком в Турцию», — заключил аналитик.

Газопровод «Турецкий поток» — часть долгосрочной стратегии России по избавлению от необходимости прокачивать российский газ через украинскую газотранспортную систему. Первая из двух ниток газопровода предназначена для поставок газа турецким потребителям, вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Суммарная мощность «Турецкого потока» составляет 31,5 млрд куб. м (по 15,75 млрд куб. м каждая нитка).