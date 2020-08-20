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12:40   20 Августа 2020
Происшествия

Пассажир рейса Томск — Москва рассказал об инциденте с Навальным

Пассажир рейса Томск — Москва рассказал об инциденте с Навальным

Перед полетом блогер Алексей Навальный что-то пил в кофейне, заявил очевидец.

Мужчина увидел блогера, когда тот вместе со своими товарищами пришел в кофейню на территории томского аэропорта. По словам очевидца, до полета Навальный что-то пил в заведении, однако он не знает, что именно.

Через некоторое время самолет поднялся в воздух. Все тот же мужчина услышал, что кто-то кричит и зовет на помощь. Оказалось, это был Навальный. Из-за резкого ухудшения самочувствия блогера экипажу воздушного судна пришлось совершить экстренную посадку в Омске.

По предварительной версии, Навальный отравился наркотическими веществами. Об этом заявил источник в правоохранительных органах в беседе с корреспондентом издания "Политика сегодня".

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Автор: Борис Нестеров
#навальный #отравление #очевидец

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