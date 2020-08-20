Меркури напомнил о наличии у Навального подписки о невыезде

Блогер Алексей Навальный является фигурантом дела об оскорблении ветерана ВОВ и находится под подпиской о невыезде, заявил публицист Иллиас Меркури.

Правоохранители взяли подписку о невыезде с Навального еще 17 июля. Однако блогеру это не помешало покинуть пределы Москвы и улететь в Томск, заявил Меркури в свое Telegram-канале.

Также публицист отметил, что сторонники "отравившегося" Навального уже "похоронили" его. Они, по словам Меркури, каждый раз отправляют блогера на тот свет после похожих инцидентов.

Самочувствие блогера резко ухудшилось во время авиаперелета из Томска в Москву. В Омске Навального экстренно госпитализировали в тяжелом состоянии. По словам источника в правоохранительных органах, блогер мог отравиться оксибутиратом, который является наркотическим веществом.