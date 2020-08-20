"Выпить оксибутират и не заметить очень трудно": нарколог про "отравление" Навального

Причиной госпитализации Алексея Навального могла стать передозировка оксибутиратом или другим веществом, так как антидепрессанты не имеют таких побочных эффектов. Об этом рассказал врач центра "Корсаков", психиатр-нарколог Алексей Казанцев.

Видеоблогер Алексей Навальный попал в одну из больниц Омска, куда его доставили из совершившего экстренную посадку самолета, который следовал по маршруту Томск — Москва. Как сообщала пресс-секретарь блогера Кира Ярмыш, он находится в коме и подключен к аппарату ИВЛ. По ее словам, анализы Навального пока не готовы, точной информации о веществах, которыми он мог отравиться, пока нет.

Источник в признанном иностранным агентом "Фонде борьбы с коррупцией", основателем и членом которого является Навальный, ранее сообщил, что блогер более месяца принимал антидепрессанты.

При этом сообщалось, что причиной отравления Алексея Навального могло быть наркотическое вещество — оксибутират. Как считает нарколог Алексей Казанцев, выпить оксибутират и не заметить очень трудно, так как этот препарат имеет очень соленый вкус. Отсюда следует, что Навальный осознавал, что принимает наркотическое вещество, передает iReactor.

"Антидепрессанты всегда назначаются в терапевтических дозах. Они не пьются охапками в больших количествах", — объяснил Казанцев. По его словам, эффект от любого антидепрессанта наступает через 2-3 недели, а лечение депрессии — длительный процесс.

Среди побочных эффектов оксибутирата отмечается остановка сердца и паралич дыхательного центра, указал специалист. При этом он не исключил, что вещество, которым "отравился" Навальный, могло быть другим. Блогер мог его употребить сознательно или же ему что-то предоставили извне, рассказал Казанцев.