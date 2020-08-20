Россиянам объяснили, как вычислить телефонных мошенников

Руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов рассказал россиянам о росте активности телефонных злоумышленников, а также объяснил, как распознать мошенников.

Самый безопасный способ избежать общения с телефонными мошенниками — не отвечать на незнакомые номера. Учитывая усиление активности злоумышленников, вероятность того, что именно они звонят с незнакомого номера, крайне велика.

Сейчас существует способ изменить номер, сделать его похожим на номер банка, от лица которого якобы звонят мошенники. Они просят назвать банковские данные, CVC-коды и коды из СМС. При любых подозрениях стоит сразу же прерывать звонок. После этого нужно перезвонить по номеру, который указан на обратной стороне карты и уточнить услышанную информацию у официального представителя банка, подчеркивает эксперт.

Антон Куканов предупреждает также, что не надо перезванивать на незнакомые номера, это может быть небезопасным. Лучше всего найти приложение, которое сможет определить неизвестный номер. Они пополняются номерами за счет обратной связи от пользователей, передает РИА Новости.