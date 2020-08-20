Жириновскому предрекли убыток в один ящик пива из-за Белоруссии

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский поспорил с ведущим радиостанции «Эхо Москвы» Алексеем Нарышкиным, что Белоруссия войдет в состав России до конца 2020 года. Главный либерал-демократ пообещал купить «самого дорогого пива» в случае проигрыша. Правда, в своей правоте Жириновский уверен.

«В случае вхождения Белоруссии в состав России Москва даст столько этой новой части нашей страны, что они захлебнутся в наших деньгах, шелках, магазинах. Жилье, машины — все у них будет. И все станут студентами. <…> С 1 января 2021 года ликвидируется государство Беларусь, а в составе Российской Федерации появляется два субъекта. Давайте на ящик пива поспорим. Самое дорогое пиво я вам куплю, но вы будете мне покупать», — напророчил депутат Госдумы.

Политолог Илья Гращенков допустил, что Жириновский проспорит. Речь о вхождении Белоруссии в состав РФ не идет ни в Москве, ни в Минске, заверил эксперт. По его словам, речь главы ЛДПР про «ящик пива» представляет собой очередное яркое заявление для привлечения внимания.

«Думаю, что Жириновский с легкостью может купить ящик самого дорого пива, человек-то не бедный. Только вот я не уверен, что он этот спор выиграет. Потому речи о вхождении Белоруссии в состав России сейчас не идет. В лучшем случае укрепление статуса союзного государства. Но президент Александр Лукашенко к этой модели не очень стремится, хотя прибегает сейчас к помощи России», — заявил Гращенков.

Прогноз лидера ЛДПР противоречит результатам его же опроса в личном Telegram-канале «Жириновский»: 68% подписчиков не верят в общее будущее стран. В голосовании приняло участие больше 18 тысяч человек.

Жириновский сравнил Белоруссию и Украину, а также подчеркнул, что граждане республики будут рады присоединению к России. Гращенков скептически отнесся к подобной оценке.

«Мне кажется, Вольфович провоцирует. Белоруссия – это не Крым и не Донбасс. Таких сильных пророссийских настроений на территории республики нет. Скорее наоборот: говорить о подобном присоединении означает пугать самих белорусов. Из-за этого у населения может возникнуть даже какая-то неприязнь к России. Поэтому пусть лучше спор на ящик пива останется личным спором Жириновского, который он благополучно проиграет», — добавил политолог.

Напомним, по итогам референдума о будущем статусе и государственной принадлежности Крыма, 18 марта 2014 года полуостров был включен в состав России.

9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы. По данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко победил на них с результатом в 80,1%. После объявления итогов голосования в белорусских городах начались несанкционированные митинги протеста.