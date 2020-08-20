Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Принцип "сохранить и улучшить" стал основой молодежной политики в Коми

Принцип "сохранить и улучшить" стал основой молодежной политики в Коми

 Жириновскому предрекли убыток в один ящик пива из-за Белоруссии

Жириновскому предрекли убыток в один ящик пива из-за Белоруссии
Клинцевич объяснил позицию Риги с отказом признавать Тихановскую

Клинцевич объяснил позицию Риги с отказом признавать Тихановскую

 Аналитики Morgan Stanley назвали лучшую "валюту-убежище"

Аналитики Morgan Stanley назвали лучшую "валюту-убежище"
Сыктывкарский кинотеатр провел закрытый показ "Шугалея"

Сыктывкарский кинотеатр провел закрытый показ "Шугалея"

 В предвыборную гонку США ворвался Обама

В предвыборную гонку США ворвался Обама
Принцип "сохранить и улучшить" стал основой молодежной политики в Коми

Принцип "сохранить и улучшить" стал основой молодежной политики в Коми

 Жириновскому предрекли убыток в один ящик пива из-за Белоруссии

Жириновскому предрекли убыток в один ящик пива из-за Белоруссии
Клинцевич объяснил позицию Риги с отказом признавать Тихановскую

Клинцевич объяснил позицию Риги с отказом признавать Тихановскую

 Аналитики Morgan Stanley назвали лучшую "валюту-убежище"

Аналитики Morgan Stanley назвали лучшую "валюту-убежище"
Сыктывкарский кинотеатр провел закрытый показ "Шугалея"

Сыктывкарский кинотеатр провел закрытый показ "Шугалея"

 В предвыборную гонку США ворвался Обама

В предвыборную гонку США ворвался Обама
11:57   20 Августа 2020
Политика

Министр иностранных дел Польши подал в отставку

Министр иностранных дел Польши подал в отставку

Глава МИД Польши Яцек Чапутович подал в отставку 20 августа. Об этом информировали в пресс-службе польского внешнеполитического ведомства.

Как обозначил Чапутович, соответствующее решение он принял, так как после президентских выборов было "самое время сменить главу польской дипломатии". Политик уверен, что его преемник продолжит прежнюю линию и дальше поспособствует укреплению позиций Польши на международной арене.

Чапутович являлся министром иностранных дел с 18 января 2018 году после ухода Витольда Вашиковского.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Юлия Яковлева
#белоруссия #мид польши #чапутович

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...