Министр иностранных дел Польши подал в отставку

Глава МИД Польши Яцек Чапутович подал в отставку 20 августа. Об этом информировали в пресс-службе польского внешнеполитического ведомства.

Как обозначил Чапутович, соответствующее решение он принял, так как после президентских выборов было "самое время сменить главу польской дипломатии". Политик уверен, что его преемник продолжит прежнюю линию и дальше поспособствует укреплению позиций Польши на международной арене.

Чапутович являлся министром иностранных дел с 18 января 2018 году после ухода Витольда Вашиковского.