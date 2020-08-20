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11:32   20 Августа 2020
Экономика

Размер страховой пенсии по старости увеличен на 6,5%

Размер страховой пенсии по старости увеличен на 6,5%

Страховая пенсия по старости для неработающих пожилых россиян с 1 июля 2020 года увеличена на 1 010,26 рубля по сравнению с прошлым годом, в соответствии с данными Счетной палаты.

На данный момент размер выплаты составляет 16 491,63 рубля. Соотношение среднего размера незначительной пенсии со средним размером получаемой заработной платы за период с января по апрель 2020 года было увеличено до 30,4% в сравнении с началом 2020 года, когда показатель был равен 29,6%.

Сокращение числа работающих пожилых граждан в 2020 году замедлилось в три раза, отмечают в Счетной палате. В первом полугодии текущего года число работающих пенсионеров сократилось на 109,3 тысячи человек, тогда как в 2019 году сокращение составило 333,5 тысячи человек.

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Автор: Юлия Яковлева
#пенсия #выплаты #счетная палата

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