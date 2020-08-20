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Участие "дам в белом" на протестах в Минске указывает на вмешательство США

Участие "дам в белом" на протестах в Минске указывает на вмешательство США

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11:29   20 Августа 2020
Политика

Участие "дам в белом" на протестах в Минске указывает на вмешательство США

Участие "дам в белом" на протестах в Минске указывает на вмешательство США

Митингующие в Белоруссии используют в качестве одного из своих символов "дам в белом", тем самым повторяя методы проамериканских протестующих по всему миру. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

ФАН отмечает, что выступающие против "жестокости" правоохранителей "дамы в белом" — это почерк американских политтехнологов, работавших по всему миру. Использование их образов встречалось во время протестных акций в Латинской Америке и Судане.

Известно, что еще в 2003 году на Кубе действовала антиправительственная организация Damas de Blanco. Одетые в белое женщины собирались на шествия по улицам столицы страны.

Свои "Дамы в белом" появились в Венесуэле и Никарагуа. Протестующие женщины требовали свержения действующих президентов.

ФАН в расследовании приводит свидетельства того, что основным спонсором акций "Дам в белом" были США. Агентство полагает, что политика президента Белоруссии Александра Лукашенко надоела Вашингтону, из-за чего США решили заняться "проблемой".

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Автор: Борис Нестеров
#сша #белоруссия #дамы в белом

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