Митингующие в Белоруссии используют в качестве одного из своих символов "дам в белом", тем самым повторяя методы проамериканских протестующих по всему миру. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

ФАН отмечает, что выступающие против "жестокости" правоохранителей "дамы в белом" — это почерк американских политтехнологов, работавших по всему миру. Использование их образов встречалось во время протестных акций в Латинской Америке и Судане.

Известно, что еще в 2003 году на Кубе действовала антиправительственная организация Damas de Blanco. Одетые в белое женщины собирались на шествия по улицам столицы страны.

Свои "Дамы в белом" появились в Венесуэле и Никарагуа. Протестующие женщины требовали свержения действующих президентов.

ФАН в расследовании приводит свидетельства того, что основным спонсором акций "Дам в белом" были США. Агентство полагает, что политика президента Белоруссии Александра Лукашенко надоела Вашингтону, из-за чего США решили заняться "проблемой".