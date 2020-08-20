Россиянам рассказали о способах защиты от телефонных мошенников

Центр цифровой экспертизы Роскачества зафиксировал всплеск активности телефонных мошенников в 2020 году. Его руководитель Антон Куканов предостерег от звонков с неизвестных номеров и рекомендовал не называть звонящим банковские данные, цифры CVC и коды из СМС. В противном случае злоумышленники могут опустошить счета доверчивых граждан.

«Чтобы застраховаться от этого, рекомендация одна – при малейших подозрениях прерывайте разговор и самостоятельно перезванивайте по номеру, указанному на обратной стороне карты», — сказал эксперт Роскачества агентству «Прайм».

Куканов добавил, что мошенники научились выдавать себя за сотрудников банка подменой номера финансовых учреждений через специальные сервисы IP-телефонии. Ведущий аналитик ГК «Финам», доктор технических наук Леонид Делицын в беседе с «Политикой Сегодня» отметил, что конкретный сервис IP-телефонии отследить сложно, поскольку они возникают и пропадают ежедневно.

«Происходит это так. Человек набирает в интернете поисковый запрос, например, как позвонить с номера банка, и попадает на некий сайт, где ему предлагают позвонить с чужого номера. В этот момент используется программа, позволяющая передать голос через интернет. Это как видеочат, Skype или Viber. IP-телефония существует очень давно, это старая технология. Ранее даже "Яндекс" была всего лишь отделом в компании, занимавшейся IP-телефонией», — объяснил аналитик.

Мошенники ведут базы данных с именами и фамилиями обладателей номеров, продолжил Делицын. Криминальные организации могут приобретать их у сотрудников операторов связи, банков, а также у хакеров. Обращение по имени может ввести в заблуждение принимающего звонок «из банка».

«Создание и наполнение этих баз данных — многолетний бизнес. Довольно много наших социально-демографических характеристик собирается в интернете, например, в социальных сетях. Сейчас так много информации о нас собрано, что интернет-агентства предлагают сервисам такую услугу, как дать номер телефона по IP-адресу или используемому браузеру. Продают характеристики человека, включая некоторую контактную информацию. Вот вы зашли на сайт, а вам через несколько минут уже перезванивают», — разъяснил Делицын.

Характеристики пользователя в таких базах не всегда совпадают с его портретом, поэтому мошенники пытаются восполнить пробелы по косвенным данным.

«Если человек заходит на сайт продуктов для кормления детей, то, скорее всего, это не мужчина. Если кто-то смотрит сайты про авторемонт и интересуется стоимостью деталей, то это вряд ли женщина. Все данные людей не могут быть подлинными, но могут быть очень близки к действительности. И сбором таких данных занимаются многие фирмы, даже не криминальные. Не зря же говорят, что данные — новая нефть», — добавил Делицын.

Аналитик подтвердил, что мошенники не дремлют, поделившись личным опытом: