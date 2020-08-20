В предвыборную гонку США ворвался Обама

Экс-президент США Барак Обама обвинил действующего лидера Дональда Трампа в непрофессионализме, который повлек за собой смерть 170 тысяч человек от коронавирусной инфекции. Об этом говорится в выдержках из заявления Обамы на съезде Демократической партии.

Watch: Obama delivered his sharpest criticism yet against Trump in his DNC speech tonight, blasting his successor as unserious, self-centered and catastrophically ineffective. “Donald Trump hasn’t grown into the job because he can’t,” Obama said.https://t.co/MfKsjJOChT pic.twitter.com/PFZafgDJIe — POLITICO (@politico) August 20, 2020

«Дональд Трамп не дорос до этой работы, потому что не смог. И последствия этой ошибки суровы. 170 тыс. американцев мертвы. Миллионы рабочих мест потеряны», — сказано в обращении.

Who in their right mind can trust or believe what Barack Hussein #Obama says? Mr Corruption! — TRUMP'S SILENT MAJORITY! ???????? (@realTrumpForce) August 20, 2020

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований, американист Владимир Брутер увидел в словах Обамы нескрываемую поддержку главного оппонента Трампа в предвыборной гонке — кандидата от демократов, 77-летнего Джо Байдена.

«Обама прямо сказал, что он подыгрывает Байдену, что он на его стороне. Он считает, что Байден — это лучший кандидат. Более того, Обама никогда этого не скрывал. А если добавить, что еще на этом виртуальном съезде выступала Мишель Обама, которая обвинила Трампа примерно в том же самом. Здесь нет никакой тайны. Обама будет активно участвовать в предвыборной кампании на стороне Байдена и это совершенно нормальная для Америки практика», — объяснил эксперт в разговоре с «Политикой Сегодня».

Владимир Брутер добавил, что поводом для подобных обвинений со стороны Обамы также послужила позиция «полного невмешательства», которую занял Трамп в период пандемии COVID-19.

«Он его обвиняет, скорее, не в смерти такого количества людей, а в том, что он никоим образом на это не реагировал. Я тоже думаю, что вмешательство США в эпидемию было гораздо меньше, чем в европейских странах. А насколько в этом виноват Трамп, это должны судить избиратели», — отметил собеседник ПС.

Некомпетентность может обернуться для Трампа проигрышем более опытному в политике Байдену, не исключил собеседник агентства.

«Человек [Трамп] никогда не занимался политикой, это его первая выборная должность. И в общем, последняя. Поэтому, конечно, всегда есть большой риск того, что он недостаточно подготовлен для занятия политикой, недостаточно хорошо знает законы, и недостаточно хорошо знает свои возможности. Мы это все увидели», — заключил Брутер.

Общенациональный съезд Демократической партии США в виртуальном формате проходил с 17 по 20 августа в штате Висконсин. 19 августа партия утвердила Джо Байдена в качестве единственного кандидата на президентских выборах. Байден получил 2374 голоса делегатов, уверенно преодолев минимальный порог для выдвижения. Чтобы баллотироваться в президенты от демократов, кандидату в 2020 году нужно набрать не менее 1990 из 3979 голосов делегатов. На следующий день кандидатом на должность вице-президента утвердили бывшего прокурора штата Калифорния Камалу Харрис.

17 августа Дональд Трамп заявил, что готов к дебатам с Джо Байденом, однако усомнился в том, что оппонент сможет их выдержать, намекнув на его возраст и плохую физическую форму.