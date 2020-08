В предвыборную гонку США ворвался Обама

Экс-президент США Барак Обама обвинил действующего лидера Дональда Трампа в непрофессионализме, который повлек за собой смерть 170 тысяч человек от коронавирусной инфекции. Об этом говорится в выдержках из заявления Обамы на съезде Демократической партии.

Watch: Obama delivered his sharpest criticism yet against Trump in his DNC speech tonight, blasting his successor as unserious, self-centered and catastrophically ineffective. “Donald Trump hasn’t grown into the job because he can’t,” Obama said.https://t.co/MfKsjJOChT pic.twitter.com/PFZafgDJIe