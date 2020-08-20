Следственный комитет не будет проводить проверку по факту ЧП с Навальным

Следственный комитет не будет проводить проверку по факту "отравления" Алексея Навального в томском аэропорту, сообщает МВД на транспорте.

По факту произошедшего проведет проверку Омское линейное управление МВД на транспорте.

Инцидент произошел утром 20 августа. Блогер Алексей Навальный внезапно почувствовал себя плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в Омске, блогера госпитализировали в реанимацию и подключили к ИВЛ. Медики оценивают его состояние как тяжелое.