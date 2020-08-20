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11:19   20 Августа 2020
Происшествия

Следственный комитет не будет проводить проверку по факту ЧП с Навальным

Следственный комитет не будет проводить проверку по факту ЧП с Навальным

Следственный комитет не будет проводить проверку по факту "отравления" Алексея Навального в томском аэропорту, сообщает МВД на транспорте.

По факту произошедшего проведет проверку Омское линейное управление МВД на транспорте.

Инцидент произошел утром 20 августа. Блогер Алексей Навальный внезапно почувствовал себя плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в Омске, блогера госпитализировали в реанимацию и подключили к ИВЛ. Медики оценивают его состояние как тяжелое.

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Автор: Кристина Мокроусова
#навальный #отравление #омск

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