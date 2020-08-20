Клинцевич объяснил позицию Риги с отказом признавать Тихановскую

Латвия оказалась одной из немногих европейских стран, кто занял правильную позицию и отказался объявлять Светлану Тихановскую победителем недавно прошедших в Белоруссии президентских выборов, указав на то, что их реальные результаты неизвестны.

По словам члена Совета Федерации Франца Клинцевича, которые приводит Федеральное агентство новостей, Белоруссия является суверенным государством, поэтому те вопросы, которые волнуют Запад, ему нужно обсуждать не с США, а непосредственно с Минском.

Ранее глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич сообщил, что правительство его страны отказалось признать оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую победителем президентских выборов в Белоруссии. Министр отметил, что «реальные результаты» прошедших 9 августа выборов до сих пор неизвестны, поэтому Тихановская не может быть признана их победителем. К тому же Ринкевич критически отозвался о руководстве других европейских государств за то, что они считают возможным обсуждать внутренние белорусские дела не с Минском, а с Россией.

Российский сенатор Франц Клинцевич, комментируя заявление Ринкевича, отметил, что Латвия оказалась одной из немногих стран Запада, понимающей неоднозначность происходящих в Белоруссии событий, и то, что правда отличается от версии западных спецслужб.

«То, что лидеры Китая и России поздравили Лукашенко в победе на выборах, говорит о многом. В ситуации с Латвией, безусловно, есть какие-то нюансы, — подчеркнул Клинцевич. — Но выборы состоялись, Запад пытается разделить белорусское общество. И на этом конфликте пытаются навредить России и втянуть ее в эту авантюру».

Россия же, по его словам, настаивает на то, что происходящие в Белоруссии события касаются только белорусов, и эти серьезные ребята разберутся у себя сами.

Также сенатор добавил, что Светлана Тихановская пытается, действуя с «внешней площадки», поменять в стране власть, при этом ее сомнительная повестка предполагает разрыв Минском отношений со всеми союзниками, в первую очередь с Россией.

«Вряд ли в таком случае Белоруссия сможет выстроить конструктивные отношения с Европой, — предсказал Клинцевич. — Разрыв с Россией приведет и к серьезным социальным потерям и катаклизмам. Шутить над этим ни в коем случае нельзя».

Рига, по словам Клинцевича, поступила правильно, раскритиковав позицию европейских стран, так как если какие-то проблемы и есть, их нужно обсуждать с самим Минском, а не с представителями Европы, США или России. Это внутреннее дело Белоруссии. Но, если кого-нибудь на Западе интересует наше мнение, они могут позвонить, и президент или глава МИД дадут пояснение.

«Мы в Союзном государстве, мы соседи. У нас серьезная интеграция, ОДКБ. И с этим не считаться нельзя. Но тем не менее президент России говорит: это внутреннее дело Белоруссии», — напомнил сенатор.

Также он добавил, что Россия с большим вниманием наблюдает за развитием ситуации, и, если что-то пойдет не так, она скажет свое слово. А позиция Латвии, которая заключается в том, что Белоруссия – суверенное государство и переговоры нужно вести напрямую с ней, очень правильная, подчеркнул Клинцевич в заключение беседы.