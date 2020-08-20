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10:54   20 Августа 2020
Происшествия

"Отравившийся" Навальный на два часа задержал пассажиров самолета в Москву

"Отравившийся" Навальный на два часа задержал пассажиров самолета в Москву

Блогер Алексей Навальный на два часа задержал пассажиров самолета в Москву из-за "отравления", в результате которого лайнер вынужден был приземлиться в аэропорту Омска.

Самолет "Томск — Москва" прибыл в российскую столицу с двухчасовым опозданием. Пока пассажиры рейса 2614 не обращались в аэропорт из-за опоздания на стыковочные рейсы.

Навальному стало плохо в самолете из Томска в Москву, экипаж был вынужден совершить посадку в Омске, где блогера госпитализировали. Сейчас он находится в коме и подключен к аппарату ИВЛ. Как сообщил источник ФАН, Навальный больше месяца сидел на антидепрессантах.

Как уточнил врач омской больницы скорой медицинской помощи №1 Анатолий Калиниченко, медики пока не определили диагноз блогера, он станет известен позднее. Источник "Интерфакса" ранее подтвердил версию, что Навальный отравился неустановленным психодиcлептиком.

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Автор: Илья Романович
#происшествия #навальный #отравление

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