"Отравившийся" Навальный на два часа задержал пассажиров самолета в Москву

Блогер Алексей Навальный на два часа задержал пассажиров самолета в Москву из-за "отравления", в результате которого лайнер вынужден был приземлиться в аэропорту Омска.

Самолет "Томск — Москва" прибыл в российскую столицу с двухчасовым опозданием. Пока пассажиры рейса 2614 не обращались в аэропорт из-за опоздания на стыковочные рейсы.

Навальному стало плохо в самолете из Томска в Москву, экипаж был вынужден совершить посадку в Омске, где блогера госпитализировали. Сейчас он находится в коме и подключен к аппарату ИВЛ. Как сообщил источник ФАН, Навальный больше месяца сидел на антидепрессантах.

Как уточнил врач омской больницы скорой медицинской помощи №1 Анатолий Калиниченко, медики пока не определили диагноз блогера, он станет известен позднее. Источник "Интерфакса" ранее подтвердил версию, что Навальный отравился неустановленным психодиcлептиком.