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10:43   20 Августа 2020
Общество

Российские врачи за сутки выявили 4785 новых пациентов с коронавирусом

Российские врачи за сутки выявили 4785 новых пациентов с коронавирусом

Количество подтвержденных случаев коронавируса в России за минувшие сутки увеличилось на 4785 человек. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

Всего с начала пандемии коронавируса в России было зарегистрировано 942 106 случаев, из них 755 513 человек уже выздоровели. За сутки соответствующий диагноз подтвердили врачи в 83 регионах страны. Так, 1113 пациентов не имели характерных симптомов. Темп прироста новых случаев COVID-19 снизился до 0,5%. Актуальная информация о пандемии представлена на сайте стопкоронавирус.рф.

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Автор: Борис Нестеров
#россия #коронавирус #оперштаб

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