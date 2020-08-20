Российские врачи за сутки выявили 4785 новых пациентов с коронавирусом

Количество подтвержденных случаев коронавируса в России за минувшие сутки увеличилось на 4785 человек. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

Всего с начала пандемии коронавируса в России было зарегистрировано 942 106 случаев, из них 755 513 человек уже выздоровели. За сутки соответствующий диагноз подтвердили врачи в 83 регионах страны. Так, 1113 пациентов не имели характерных симптомов. Темп прироста новых случаев COVID-19 снизился до 0,5%. Актуальная информация о пандемии представлена на сайте стопкоронавирус.рф.