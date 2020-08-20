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10:39   20 Августа 2020
Происшествия

S7: во время полета Навальный ничего не пил и не ел

S7: во время полета Навальный ничего не пил и не ел

Представители авиакомпании S7 сообщили, что во время перелета Алексей Навальный ничего не ел и не пил.

Экипаж сработал в соответствии с регламентом, командир совершил экстренную посадку в ближайшем аэропорту.

Состояние Алексея Навального резко ухудшилось вскоре после взлета рейса S7 2614 Томск — Москва, передает ТАСС со ссылкой на источник в авиакомпании. Двое пассажиров, сопровождающих блогера, тоже остались в Омске.

По предварительной версии медиков, причиной тяжелого состояния Навального могло стать отравление оксибутиратом. Точный диагноз еще не поставлен, результатов анализов нет.

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Автор: Илья Романович
#экстренная посадка #навальный #s7

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