Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Финансовый консультант рассказала о способах отсрочить ипотечные выплаты

Финансовый консультант рассказала о способах отсрочить ипотечные выплаты

 Анохин рассказал, как армия РФ обесценит военный потенциал НАТО в Европе

Анохин рассказал, как армия РФ обесценит военный потенциал НАТО в Европе
Размер страховой пенсии по старости увеличен на 6,5%

Размер страховой пенсии по старости увеличен на 6,5%

 Аналитики Morgan Stanley назвали лучшую "валюту-убежище"

Аналитики Morgan Stanley назвали лучшую "валюту-убежище"
Участие "дам в белом" на протестах в Минске указывает на вмешательство США

Участие "дам в белом" на протестах в Минске указывает на вмешательство США

 США восстановят ограничительные меры против Ирана

США восстановят ограничительные меры против Ирана
Финансовый консультант рассказала о способах отсрочить ипотечные выплаты

Финансовый консультант рассказала о способах отсрочить ипотечные выплаты

 Анохин рассказал, как армия РФ обесценит военный потенциал НАТО в Европе

Анохин рассказал, как армия РФ обесценит военный потенциал НАТО в Европе
Размер страховой пенсии по старости увеличен на 6,5%

Размер страховой пенсии по старости увеличен на 6,5%

 Аналитики Morgan Stanley назвали лучшую "валюту-убежище"

Аналитики Morgan Stanley назвали лучшую "валюту-убежище"
Участие "дам в белом" на протестах в Минске указывает на вмешательство США

Участие "дам в белом" на протестах в Минске указывает на вмешательство США

 США восстановят ограничительные меры против Ирана

США восстановят ограничительные меры против Ирана
10:34   20 Августа 2020
Общество

Руководство омской больницы прокомментировало госпитализацию Навального

Руководство омской больницы прокомментировало госпитализацию Навального

Заместитель главного врача омской больницы Анатолий Калиниченко сообщил последние данные о диагнозе активиста Алексея Навального.

По результатам предварительного обследования госпитализированного блогера, врачи исключили несколько диагнозов. Это сузило поиск причин резкого ухудшения состояния здоровья Навального.

Калиниченко отметил, что рано делать выводы об отравлении активиста. Заместитель главврача омской больницы попросил дождаться результатов анализов.

В четверг, 20 августа, Навальному стало плохо на борту самолета, которым он возвращался в Москву из Томска. Активиста с предварительным диагнозом отравления доставили в отделение токсикореанимации омской больницы. Сейчас он находится в коме, на аппарате ИВЛ.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Руслан Неглинный
#навальный #отравление #омск

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...