Руководство омской больницы прокомментировало госпитализацию Навального

Заместитель главного врача омской больницы Анатолий Калиниченко сообщил последние данные о диагнозе активиста Алексея Навального.

По результатам предварительного обследования госпитализированного блогера, врачи исключили несколько диагнозов. Это сузило поиск причин резкого ухудшения состояния здоровья Навального.

Калиниченко отметил, что рано делать выводы об отравлении активиста. Заместитель главврача омской больницы попросил дождаться результатов анализов.

В четверг, 20 августа, Навальному стало плохо на борту самолета, которым он возвращался в Москву из Томска. Активиста с предварительным диагнозом отравления доставили в отделение токсикореанимации омской больницы. Сейчас он находится в коме, на аппарате ИВЛ.