Боец Шлеменко считает, что Навального следует проверить на наркотики

Алексей Навальный госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи в Омске: он находится в искусственной коме и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Предварительный диагноз врачей — отравление оксибутиратом, сообщил источник в правоохранительных органах Федеральному агентству новостей. Сейчас блогер в стабильном состоянии.

Корреспондент «Политики Сегодня» поинтересовался у бойца ММА Александра Шлеменко, проживающего в Омске, может ли предварительный диагноз, согласно которому Навальный употребил наркотик оксибутират, негативно повлиять на некоторых подростков из числа последователей блогера. Спортсмен указал, что значение Навального для подрастающего поколения переоценено.

«Нужно смотреть, сколько за ним наблюдает представителей подрастающего поколения. Насколько мне известно, за его деятельностью в больше степени наблюдает более взрослое поколение, хотя бы совершеннолетние люди. В нашей стране по закону имеет право голоса совершеннолетний человек, поэтому мне кажется, что какого-то воздействия на детей он вряд ли окажет. А по поводу этого вещества мне сложно сказать, я не знаю что это такое. У меня нет такого опыта», — сообщил Шлеменко корреспонденту ПС.

Пока предположений о причинах произошедшего у бойца нет. Он считает, что Навального нужно проверить на употребление наркотических веществ, чтобы делать какие-то выводы.

«Нужно посмотреть, были ли у него проблемы с этим веществом, или это первый случай… Сложно говорить, потому что я не знаю, что это за вещество», — заключил спортсмен.

Самочувствие Навального резко ухудшилось в самолете: в четверг он летел рейсом из Томска в Москву. Из-за состояния блогера самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Сейчас Навальный находится в токсикологическом отделении. В МВД было принято решение отправить в омскую БСМП №1 представителей органов правопорядка.

К настоящему моменту точный диагноз неизвестен, но повреждения травматического характера врачи исключили. Также известно, что отравление Навального произошло из-за психодислептиков — как правило, это синтетические вещества, реже — природные, которые могут вызвать у людей нарушения психики: искаженное восприятие реальности, галлюцинации и другие формы нарушения сознания. К этой группе веществ относятся различные наркотики и медикаменты.

По информации источника в «Фонде борьбы с коррупцией» (организация признана иностранным агентом), который возглавляет Навальный, отравление могло быть вызвано большой дозой антидепрессантов — он принимал таблетки более месяца. Врачи не исключают, что в организме Навального могут быть следы наркотических веществ.

«По данным из моих источников в медицинских кругах Омской области, у находящегося под ИВЛ без сознания в тяжелом состоянии Алексея Навального взяли анализы на содержание наркотиков в крови и в моче», — сообщил политтехнолог Владислав Рогимов.

По данным LIFE SHOT, перед вылетом Навальный выпивал в деревне Кафтанчиково в Томской области примерно до двух часов ночи. Врачи обнаружили в его организме 0,2 промилле алкоголя: не исключен вариант, что мужчине стало плохо из-за взаимодействия психотропных медикаментов с алкоголем. В частности, антидепрессанты противопоказано употреблять вкупе со спиртными напитками: подобный «микс» может вызывать перепады давления, рвоту, галлюцинации и изменение сознания.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш утверждает, что его отравили, «подмешав» что-то в напиток. Тем не менее, в авиакомпании S7, рейсом которой следовал в Москву Навальный, утверждают, что на борту он ничего не ел и не пил. Никаких данных о намеренном отравлении блогера медики не сообщали.

«Состояние пациента стабильное, интенсивная терапия продолжается.<…> Сейчас рассматривается несколько диагнозов, проводится ряд лечебно-диагностических мероприятий, лабораторных, инструментальных исследований, консультаций врачей смежных специальностей, консилиумов», — заявил журналистам начальник медицинской части больницы скорой помощи №1 Омска Анатолий Калиниченко.

В начале августа телеведущая Дана Борисова, известная активной борьбой со своей наркотической зависимостью, в интервью с Виталием Милоновым назвала Навального наркоманом, зависимым от кокаина. Такие выводы она сделала исходя из его манеры поведения, публичных речей и физиологических особенностей мимики. Однако точных подтверждений зависимости Навального от пагубных веществ нет.