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10:33   20 Августа 2020
Происшествия

Источник ФБК опроверг версию отравления Навального

Источник ФБК опроверг версию отравления Навального

Самочувствие блогера Алексея Навального могло ухудшиться из-за антидепрессантов, заявил источник в признанном иноагентом "Фонде борьбы с коррупцией ".

Сотрудники ФБК не верят, что его основатель отравился по пути в Омск. В фонде считают, что Навальному стало плохо из-за антидепрессантов, которые он принимает, заявил источник в беседе с журналистами.

Ранее в беседе с Федеральным агентством новостей еще один источник из ФБК подтвердил информацию о том, что блогер больше месяца принимал психотропные лекарственные препараты.

В настоящее время Навальный находится в омской больнице. Его состояние оценивается как тяжелое. По предварительной версии, блогер отравился оксибутиратом. Также некоторые врачи заявили, что подобный эффект бывает и от психодислептиков.

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Автор: Кристина Мокроусова
#навальный #отравление #фбк #антидепрессанты

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