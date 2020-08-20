Источник ФБК опроверг версию отравления Навального

Самочувствие блогера Алексея Навального могло ухудшиться из-за антидепрессантов, заявил источник в признанном иноагентом "Фонде борьбы с коррупцией ".

Сотрудники ФБК не верят, что его основатель отравился по пути в Омск. В фонде считают, что Навальному стало плохо из-за антидепрессантов, которые он принимает, заявил источник в беседе с журналистами.

Ранее в беседе с Федеральным агентством новостей еще один источник из ФБК подтвердил информацию о том, что блогер больше месяца принимал психотропные лекарственные препараты.

В настоящее время Навальный находится в омской больнице. Его состояние оценивается как тяжелое. По предварительной версии, блогер отравился оксибутиратом. Также некоторые врачи заявили, что подобный эффект бывает и от психодислептиков.