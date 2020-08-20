Юрист Ремесло не стал исключать зависимость Навального от наркотиков

Основатель иноагента «Фонда борьбы с коррупцией» Алексей Навальный госпитализирован в омскую больницу скорой медицинской помощи №1 с трапа самолета авиакомпании S7, который совершал рейс Томск — Москва и экстренно приземлился в аэропорту Омска. По предположениям медиков, блогер отравился оксибутиратом. Член Общественной палаты России Илья Ремесло в беседе «Политикой Сегодня» скептически отнесся к версии, что оппозиционера могли отравить.

«Это предположение нуждается в тщательной проверке. Говорят, что он, мол, пил чай в кофейне до посадки в самолет. Это якобы единственное, что он пил в то утро. Но если предполагать, что кто-то хотел его отравить, это получается, что эти люди заранее знали, что он именно в это время и в этой кофейне будет пить чай? Это же полный абсурд. Если уж его и мог кто-то отравить, то это сделал человек из его ближайшего окружения», — заявил блогер.

Ремесло обратил внимание, что токсичное вещество, которое нашли в крови Навального, используют не только врачи, но и любители психоделических наркотиков. По мнению собеседника «Политики Сегодня», версию с передозировкой наркотическими веществами не стоит сбрасывать со счетов.

«Я видел несколько видеоматериалов, еще когда Навальный хотел выдвигаться в президенты в 2018 году, на которых оппозиционер выглядит, скажем так, не очень адекватно. Поэтому версию с наркотиками я бы не стал исключать. Все нужно проверять. Это вещество [оксибутират] действительно используется наркоманами. И многие пользователи в интернете утверждали, что Навальный в последнее время как-то странно выглядит», — подчеркнул общественник.

Поведение сторонников главы «Фонда борьбы с коррупцией» в сложившейся ситуации также оставляет желать лучшего, отметил Ремесло. Вместо реальной помощи своему «предводителю», соратники оппозиционера разводят шум вокруг его нездорового состояния.

«Мне очень не нравится, как эту историю использует окружение Навального. Казалось бы, стоит ему пожелать выздоровления, не беспокоить его и не мешать медикам. Вместо этого они берут и оглашают на всю округу, мол, режим отравил Навального и так далее. Абсолютно гнусно используют своего лидера для пиара, когда еще толком ничего не известно. В этой ситуации советую сохранять патриотически настроенным людям выдержку и не уподобляться этим животным», — добавил Ремесло.

В заключении член Общественной палаты напомнил про людей, которые летели в одном самолете с Навальным. По словам Ремесло, им было «не очень приятно все это наблюдать».

Факт отравления Навального будет проверен управлением СК РФ по транспорту. О тяжелом состоянии блогера стало известно утром 20 августа 2020 года. Он совершал перелет Томск — Москва, когда ему внезапно стало плохо. Самолету пришлось совершить экстренную посадку в Омске.

Навального госпитализировали в местную больницу скорой медицинской помощи. По информации его пресс-секретаря Киры Ярмыш, блогер находится в коме и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Врачи оценивают его состояние как тяжелое.

Заместитель главного врача БСМП №1 Анатолий Калиниченко на пресс-подходе заявил, что отравление «рассматривается лишь одной из возможных версий» столь резкого ухудшения здоровья Алексея Навального.