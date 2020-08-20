Управление СК по транспорту начало проверку по факту отравления Навального

Проверкой случая отравления блогера Алексея Навального займется Западно-Сибирское следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации.

Факт отравления Навального будет проверен управлением СК по транспорту. Об отравлении блогера стало известно утром 20 августа. Он совершал перелет Томск — Москва, когда ему внезапно стало плохо. Самолету пришлось совершить экстренную посадку в Омске. Навального госпитализировали в больницу скорой медицинской помощи, он находится без сознания. Врачи оценивают его состояние как тяжелое, но стабильное.