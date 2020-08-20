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10:25   20 Августа 2020
Общество

Управление СК по транспорту начало проверку по факту отравления Навального

Управление СК по транспорту начало проверку по факту отравления Навального

Проверкой случая отравления блогера Алексея Навального займется Западно-Сибирское следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации.

Факт отравления Навального будет проверен управлением СК по транспорту. Об отравлении блогера стало известно утром 20 августа. Он совершал перелет Томск — Москва, когда ему внезапно стало плохо. Самолету пришлось совершить экстренную посадку в Омске. Навального госпитализировали в больницу скорой медицинской помощи, он находится без сознания. Врачи оценивают его состояние как тяжелое, но стабильное.

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Автор: Илья Романович
#самолет #навальный #отравление

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