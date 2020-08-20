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10:09   20 Августа 2020
Происшествия

СК расследует дело о мошенничестве в отношении депутата Мосгордумы от КПРФ

СК расследует дело о мошенничестве в отношении депутата Мосгордумы от КПРФ

Главное следственное управление СК по Москве возбудило уголовное дело в отношении депутата Мосгордумы от КПРФ Олега Шереметьева. Об этом рассказала представитель ведомства Юлия Иванова.

Депутата подозревают в мошенничестве на 2 млн рублей при премировании своего сотрудника. В настоящее время решается вопрос о его задержании. Следствие установило, что Шереметьев на протяжении нескольких месяцев представлял в аппарат Мосгордумы документы о премировании своего помощника в размере от 350 до 600 тысяч рублей. Однако сведения о выполнении им особо важных заданий не соответствовали действительности, пишет ТАСС.

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Автор: Кристина Мокроусова
#кпрф #ск #уголовное дело #мосгордума #шереметьев

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