СК расследует дело о мошенничестве в отношении депутата Мосгордумы от КПРФ

Главное следственное управление СК по Москве возбудило уголовное дело в отношении депутата Мосгордумы от КПРФ Олега Шереметьева. Об этом рассказала представитель ведомства Юлия Иванова.

Депутата подозревают в мошенничестве на 2 млн рублей при премировании своего сотрудника. В настоящее время решается вопрос о его задержании. Следствие установило, что Шереметьев на протяжении нескольких месяцев представлял в аппарат Мосгордумы документы о премировании своего помощника в размере от 350 до 600 тысяч рублей. Однако сведения о выполнении им особо важных заданий не соответствовали действительности, пишет ТАСС.