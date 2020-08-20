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9:59   20 Августа 2020
Общество

Беглов призвал школы Санкт-Петербурга соблюдать санитарные нормы

Беглов призвал школы Санкт-Петербурга соблюдать санитарные нормы

Губернатор Санкт-Петербурга оценил подготовку школ к началу нового учебного года. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Губернатор Петербурга Александр Беглов призвал директоров школ строго соблюдать санитарные нормы в предстоящем учебном году в связи с опасностью распространения COVID-19. Об этом он сообщил во время рабочего визита в гимназию №157 им. принцессы Е. М. Ольденбургской.

"Здоровье детей для нас на первом месте, поэтому пока вирус не отступит", — отметил политик.

В Центральном районе Санкт-Петербурга на базе кожно-венерологического диспансера №11 в 2021 году откроют лабораторию для тестов на COVID-19 и на антитела к нему. Врачи будут проводить в ней до 800 исследований ежедневно, сообщил губернатор Александр Беглов.

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Автор: Ирина Большунова
#рф #беглов #спб

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