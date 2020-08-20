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9:57   20 Августа 2020
Общество

Стало известно о возможной зависимости Навального от антидепрессантов

Стало известно о возможной зависимости Навального от антидепрессантов

Блогеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву, самолет был вынужден совершить экстренную посадку в Омске.

Препараты для лечения депрессии принимал одиозный блогер Алексей Навальный. Информацию об этом сообщает источник Федерального агентства новостей (ФАН) в ФБК (признан иноагентом в РФ).

"Алексей больше месяца сидел на антидепрессантах. Ярмыш даже несколько раз говорила ему притормозить", — сообщил источник.

Однако блогер отказывался "слезть" с препаратов, комментируя это тем, что на него навалилось "слишком много фигни". Сейчас Навальный находится в омской больнице, где его подключили к аппарату ИВЛ. По версии медиков, причиной отравления могло стать наркотическое вещество — оксибутират.

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Автор: Кристина Мокроусова
#навальный #фбк #антидепрессанты

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