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9:53   20 Августа 2020
Происшествия

Стеценко: выявленное у Навального вещество часто используют наркоманы

Стеценко: выявленное у Навального вещество часто используют наркоманы

Классическим психодислептиком, который нашли в крови блогера Алексея Навального, является ЛСД, заявил нарколог Олег Стеценко.

Врач прокомментировал инцидент с Навальным, который произошел сегодня, 20 августа, утром. Так, по словам Стеценко, найденное в крови блогера вещество используют в разных целях, в том числе в качестве наркотика. Классическим психодислептиком является ЛСД — лизергиновая кислота, которую часто используют зависимые от запрещенных веществ люди.

По предварительной версии, блогер, попавший в больницу сегодня утром, мог отравиться оксибутиратом. В настоящее время Навальный по-прежнему находится в омской реанимации. Его состояние оценивается как тяжелое.

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Автор: Юлия Яковлева
#навальный #отравление #медик #лсд #стеценко

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