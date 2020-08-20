ФСБ предотвратила похищение ополченца Донбасса украинскими силовиками

Сотрудники ФСБ пресекли планируемое Службой безопасности Украины похищение одного из лидеров народного ополчения Донбасса на территории РФ. Его планировали вывезти на Украину, сообщили в Федеральной службе безопасности.

Ополченец, который едва не стал жертвой похищения, "принимал участие в боевых действиях против украинских силовиков" в Донбассе.

При попытке похищения задержаны семь граждан Российской Федерации. Организовали и координировали "операцию" граждане Украины Андрей Байдала и Игорь Мащенко, сообщается в пресс-релизе ФСБ.