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9:52   20 Августа 2020
Происшествия

ФСБ предотвратила похищение ополченца Донбасса украинскими силовиками

ФСБ предотвратила похищение ополченца Донбасса украинскими силовиками

Сотрудники ФСБ пресекли планируемое Службой безопасности Украины похищение одного из лидеров народного ополчения Донбасса на территории РФ. Его планировали вывезти на Украину, сообщили в Федеральной службе безопасности.

Ополченец, который едва не стал жертвой похищения, "принимал участие в боевых действиях против украинских силовиков" в Донбассе.

При попытке похищения задержаны семь граждан Российской Федерации. Организовали и координировали "операцию" граждане Украины Андрей Байдала и Игорь Мащенко, сообщается в пресс-релизе ФСБ.

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Автор: Василий Пименов
#донбасс #украина #фсб #всу

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