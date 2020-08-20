Анохин рассказал, как армия РФ обесценит военный потенциал НАТО в Европе

Западный военный округ (ЗВО) России в начале 2021 года первым получит новые истребители Су-57, так как расположенные поблизости от него страны НАТО Данию, Норвегию и Польшу усиливают воздушную группировку альянса, принимая на вооружение американские F-35 Lightning II.

Об этом, ссылаясь на источники в российском Министерстве обороне, сообщает газета «Издание».

«Первые 16 из 52 заказанных F-35A уже переданы ВВС Норвегии. Законтрактовала 32 единицы и Польша. Почти три десятка таких истребителей намерена приобрести Дания», — отмечает газета.

Первой новые российские истребители Су-57 получит 6-я армия ВВС и Противовоздушной обороны ЗВО.

После размещения в европейском регионе истребителей Су-57, боевая мощь авиации Западного военного округа сильно возрастет, так как она получит возможным быстро уничтожать самолеты противника. Такое мнение в комментарии газете высказал вице-президент Академии геополитических проблем противника Владимир Анохин.