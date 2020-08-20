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9:48   20 Августа 2020
Общество

Навальный в состоянии комы подключен к аппарату ИВЛ

Навальный в состоянии комы подключен к аппарату ИВЛ

Блогер и глава "Фонда борьбы  с коррупцией" (признан иноагентом в России) Алексей Навальный отравился во время перелета из Томска в Москву. Экстренная посадка борта была произведена в Омске.

Медицинские сотрудники, прибывшие на место происшествия, предполагают, что он мог отравиться наркотическими веществами — оксибутиратом.

"Результатов анализов до сих пор нет, Навальный подключен к аппарату ИВЛ", — сообщила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.

Врач-нарколог Олег Стеценко отметил, что самым распространенным психоделическим средством является ЛСД. Источники в ФБК отмечают, что незадолго до происшествия блогер сидел на антидепрессантах.

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Автор: Борис Нестеров
#навальный #отравление #фбк

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