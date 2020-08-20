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9:20   20 Августа 2020
Общество

Ученые выдвинули теории происхождения найденных российским космонавтом НЛО

Ученые выдвинули теории происхождения найденных российским космонавтом НЛО

Таинственные объекты, на которые наткнулся российский космонавт Иван Вагнер, будучи на МКС, могут быть спутниками Starlink или космическим мусором. Мнением на этот счет поделились ученые и эксперты РАН.

Вероятно, показанные на видеозаписи объекты, — спутники Starlink, запущенные компанией SpaceX, считает научный руководитель Института космических исследований РАН Лев Зеленый. Он обратил внимание, что они так же быстро исчезли из поля зрения, как и появились.

"Этому тоже есть объяснение. Мы их видим, когда они отражают солнечный свет", — сообщил эксперт в беседе с РИА Новости 19 августа.

Несмотря на это убеждение, есть и другая теория происхождения загадочных объектов, поделился эксперт по космической отрасли Иван Моисеев. Он считает, что увиденное россиянином — части космического мусора.

Космонавт Иван Вагнер сейчас находится на МКС и при этом не перестает вести аккаунт в соцсетях. Он выложил видео в Instagram и заявил, что заснял пять неизвестных объектов, передает телеканал "360".

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Автор: Руслан Неглинный
#космос #спутник #мкс

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