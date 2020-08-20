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8:25   20 Августа 2020
Происшествия

Омские медики БСМП-1 подтвердили госпитализацию Навального

Омские медики БСМП-1 подтвердили госпитализацию Навального

Блогера Алексея Навального госпитализировали в токсикологию омской городской клинической больницы скорой медицинской помощи №1 в четверг, после того, как ему стало плохо на борту самолета рейсом Москва — Томск.

Источник в приемном отделении подтвердил, что Навальному оказывают помощь омские медики. Он находится в тяжелом состоянии без сознания.

"Его [Алексея Навального] подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. В больницу по нашему требованию вызвали полицию", — сообщает пресс-секретарь блогера Кира Ярмыш.

Напомним, что в четверг, 20 августа, пассажирский самолет, который вылетел из Москвы в Томск, был вынужден приземлится в Омске из-за экстренной ситуации — одному из пассажиров стало плохо. Выяснилось, что помощь медиков потребовалась основателю "Фонда борьбы с коррупцией" (признан иноагентом в РФ) Алексею Навальному. По предварительным данным, у него токсическое отравление.

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Автор: Кристина Мокроусова
#россия #политика #навальный

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